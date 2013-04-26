Папа Римский Франциск носит скромные часы

Папа Римский Франциск показал свои часы.

В среду на площади Святого Петра он несколько раз поднял рукав своей одежды, и, не таясь, несколько раз посмотрел на часы.

Об этом сообщает ТаблоID с ссылкой на "Corriere della Sera".

Как отмечает издание, часы у понтифика оказался совсем простыми, на пластиковом черном ремне с белым обычным циферблатом.

Напомним, престол главы Римско-католической церкви занял 76-летний аргентинец, архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо. Новый Папа Римский принял имя Франциск. Церемония интронизации состоялась 19 марта.

Также напомним, что Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион носит часы марки Franck Muller. Похожая модель на сайте - продавце стоит 150 тыс.евро.

