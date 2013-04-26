Перед терактом в Бостоне полиция арестовала украинца с бомбами - СМИ

Украинца обвиняют в пронесении взрывчатки в поезд в Нью-Джерси.

Незадолго до теракта в Бостоне полиция Нью-Джерси арестовала уроженца Киева Никиту Панасенко, пытавшегося провезти в следовавшем в американский штат Нью-Йорк поезде два самодельных взрывных устройства, пишет Huffington Post.

По данным издания, 27-летний Панасенко был задержан, по разным данным, 5 или 7 апреля на одном из поездов, следовавших из Нью-Джерси в город Сафферн в штате Нью-Йорк.

По данным полиции Нью-Джерси, в ходе обыска в доме Панасенко были обнаружены предметы "которые могут быть использованы для изготовления взрывных устройств".

Как отмечает интернет-портал Jersey Journal, задержанному уже предъявлены обвинения в "хранении двух самодельных взрывных устройств".

По данным американских СМИ, Панасенко обучался на математическом факультете одного из американских вузов и проживал в городе Джерси.

Между тем, МИД Украины проверяет информацию СМИ о якобы задержании американскими правоохранителями украинца, который пронес взрывные устройства в поезд в штате Нью-Джерси.

На странице Панасенко в Facebook указано, что он из Киева. Согласно информации на его странице в LinkedIn, он математик, учился в Ратгерском университете (штат Нью-Джерси), создает игры для индустрии казино.

Напомним, бостонский террорист Джохар Царнаев сообщил следствию, что они с его старшим братом Тамерланом обсуждали возможность организации теракта в центре Манхэттена в Нью-Йорке. У них после взрыва оставалось еще 6 бомб.



Также отметим, что Царнаев прекратил давать показания сразу после того, как ему было зачитано уведомление о правах.