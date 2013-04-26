Подробности пожара в Подмосковье: больных могли привязать к кроватям

Следствие продолжает расследование причин пожара в психбольнице в Подмосковье. При этом открылись шокирующие подробности:о казалось, что часть пациентов с тяжелой формой шизофрении могла быть привязана к кроватям.

"У большинства - диагноз шизофрения в стадии обострения, поэтому их привязывали к кроватям, что не позволило им эвакуироваться", - сообщили в правоохранительных органах ИТАР-ТАСС.

Однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Следствия сообщило, что пожар начался с палаты, где находились пациенты после карантина. Основные версии пожара - короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Однако в Следственном комитете сообщили, что проверяется версия о поджоге.

В МЧС также считают, что решетки на окнах не могли помешать эвакуации людей. "В здании есть два эвакуационных выхода. Они широкие и позволяют быстро эвакуировать людей", - начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Московской области Вадим Беловошин.

А Владимир Жириновский уже призвал отказаться от использования решеток на окнах больниц и образовательных учреждений. Однако он добавил, что, "как говорит спасшаяся медсестра, было очень сильное задымление, и она смогла вывести только двоих пациентов".

Ранее "Главред" сообщал, что при пожаре в психбольнице погибли 38 человек, троим удалось спастись.

Фото: стоп-кадр itar-tass.com