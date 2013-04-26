Мать бостонских террористов нашли в базе экстремистов ФБР

Имя матери братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых Зубейдат в 2011 году попало в американский список подозреваемых в связях с терроризмом (TIDE).

Об этом сообщает американский телеканал CNN, пишет Вести.ру.

В 2011 году Россия обратила внимание властей США на Зубейдат Царнаеву одновременно с запросом у ФБР информации об ее сыне Тамерлане ввиду его возможных связей с экстремистами, отмечает "Интерфакс". Тогда Зубейдат и Тамерлан Царнаевы были занесены в базу данных TIDE, который находится в ведении Национального контртеррористического центра.

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Сотрудники ФБР несколько раз в течение 2011 года допрашивали Зубейдат Царнаеву в рамках расследования в отношении ее сына, задавая вопросы, которые касались интересов Тамерлана к исламу. Однако спустя несколько месяцев расследование было окончено, поскольку ФБР не нашло ничего подозрительного.

Напомним, 15 апреля на финише марафона в американском Бостоне был совершен теракт. В результате двойного взрыва погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок, более 280 получили ранения. В совершении теракта подозреваются два брата - Тамерлан и Джохар Царнаевы. Тамерлан был убит во время перестрелки с полицией, а его младший брат получил ранения, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

видео: CNN