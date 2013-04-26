Обнаружены тела всех погибших в психбольнице в Подмосковье

Спасатели извлекли из-под завалов тела всех 38 погибших в результате пожара в психбольнице в Подмосковье.

Об этом со ссылкой на источник в полиции сообщает Lenta.ru.

По предварительной версии, большинство пациентов погибло от отравления угарным газом. В момент пожара почти все они спали и задохнулись во сне.

Об общем количестве человек, которые находились в больнице на момент возникновения пожара, поступают противоречивые данные. Известно, что трем людям (медсестре и двоим пациентам) удалось спастись.

Официальный представитель областного управления Следственного комитета России Ирина Гуменная также рассказала, что, по словам допрошенной медсестры, все двери в палаты были открыты. "Закрыта была только одна дверь, но в той комнате никто не находился. Ей самой удалось спастись и вывести из огня одну пациентку", — рассказала Гуменная.

МЧС признало, что здание больницы, где произошел пожар, находится "в удовлетворительном противопожарном состоянии". "Мы не снимаем ни одной версии возникновения пожара, был ли это поджог или что-то другое, пока говорить рано", - сказал начальник департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых. Он добавил, что к моменту прибытия на место первых пожарных расчетов (из Рогачево и Дмитрово) здание больницы было полностью охвачено огнем.

Ранее "Главред" сообщал, что, по словам медсестры, госпитализированный молодой мужчина поджег диван в холле, где пациенты смотрели телевизор. Однако версия о поджоге не считается приоритетной, пока расследование склоняется к версиям о коротком замыкании или непотушенной сигарете.