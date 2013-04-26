СБУ говорит, что задержанный в США украинец ни в чем преступном замечен не был

Киевлянин Никита Панасенко, который обвиняется в США в незаконном хранении взрывчатки, в период проживания в Украине не попадал в поле зрения правоохранителей, данных о его причастности к террористическим группировкам нет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Предварительно установлено, что человек с таким именем и фамилией действительно до переезда в 2010 году на постоянное местожительство в США проживал в Украине вместе с семьей. В этот период гражданин Панасенко и члены его семьи в поле зрения правоохранительных органов Украины не попадали. Данные относительно их возможной причастности к деятельности международных террористических, экстремистских и радикальных организаций и организованных преступных группировок отсутствуют", - говорится в сообщении.

СБУ в настоящее время продолжает проверять данные СМИ о задержании Панасенко в США и обвинении его в незаконном хранении взрывчатых веществ и устройств.

Совместно с иностранными партнерскими спецслужбами осуществляются мероприятия по идентификации Панасенко, который в 2010 году уехал из Украины в США, с задержанным в Нью-Джерси.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Нью-Джерси незадолго до теракта в Бостоне арестовала уроженца Киева Никиту Панасенко, пытавшегося провезти в следовавшем в американский штат Нью-Йорк поезде два самодельных взрывных устройства.