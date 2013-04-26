Бостонский террорист переведен в тюрьму

19-летний Джохар Царнаев, которого обвиняют в совершении теракта в Бостоне, переведен из больницы в тюрьму Девенс штата Массачусетс

Об этом со ссылкой на американские телеканалы CBS News и Fox News сообщает РИА Новости.

По данным CNN, он находится в центре для заключенных, которым требуется медицинский уход. О состоянии его здоровья не сообщается.

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Ранее "Главред" сообщал, что На финише бостонского международного марафона в Бостоне 15 апреля прогремели два взрыва. Погибли три человека, более 280 получили ранения.

В ночь на 20 апреля был задержан один из подозреваемых в исполнении этого теракта — Джохар Царнаев, ему уже предъявлены обвинения. Второй подозреваемый — его старший брат Тамерлан — 19 апреля скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.