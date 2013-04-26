В Белгороде после кровавой стрельбы закрыли все оружейные магазины

Стрельба в Белгороде, которая произошла 22 апреля, подтолкнула областную власть к временному закрытию оружейных магазинов для проведения проверок.

Об этом сообщается на сайте областного управления МВД

Как стало известно, проверке подлежат все 12 оружейных магазинов, действующие на территории региона.

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В сообщении пресс-службы говорится о том, что проверку проведут сотрудники Центра лицензинно-разрешительной работы УМВД. Они изучат укрепленность объектов, системы сигнализации и видеонаблюдения, условия хранения оружия и боеприпасов. Для персонала магазинов будут проведены инструктажи и тренировки.

Кроме того, полицейские проверят законопослушность персонала. Если окажется, что кто-то из сотрудников допускал административные нарушения общественного порядка, он будет уволен.

Напомним, "белгородского стрелка" Сергея Помазуна задержали через двое суток после кровавой расправы над людьми в центре города.

24 апреля Свердловский районный суд Белгорода избрал Помазуну меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяц. Обвиняемому был назначен государственный адвокат. Сам Помазун отказался признать свою вину и давать показания во время следствия, заявив, что все скажет на суде. Он также выразил несогласие с выбранной для него мерой пресечения.



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Также напомним, что во время задержания Помазун, на вопрос, зачем убил двух школьниц - 14 и 16 лет, заявил: "Я в детей не стрелял. Я в ад стрелял". "В кого?" - переспросили стражи порядка. "В ад", - повторил преступник.