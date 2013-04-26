Число жертв обрушения на фабрике в Бангладеш превысило 300 человек

В здании находились четыре фабрики по пошиву одежды, банк и множество магазинов
Число жертв обрушения здания в Бангладеш достигло 304 человек, более 2,3 тысячи человек удалось спасти.
Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя армии Шахинула Ислама (Shahinul Islam), пишет РИА Новости.
"Число жертв в настоящее время составляет 304 человека", — приводит агентство слова Ислама.
Комплекс Rana Plaza в пригороде Дакки обрушился в среду 24 апреля. В здании находились четыре фабрики по пошиву одежды, банк и множество магазинов. В частности, по данным СМИ, в комплексе производилась одежда для известных западных компаний.
Как известно, трещины в стене здания фабрики в Бангладеш появились еще 23 апреля. Однако владельцы торговых точек и некоторых фабрик проигнорировали предупреждения властей, и часть работников вернулись на свои рабочие места.
25 апреля, в Бангладеш был объявлен траур. Спасательная операция продолжается до сих пор.