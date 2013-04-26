Медики о спасении бостонского террориста: "Что мы наделали?"

После спасения 19-летнего Джохара Царнаева, подозреваемого в организации теракта в Бостоне, медики госпиталя "Бет Исраэл", где оказывали помощь террористу, говорили: "Что мы наделали? Мы ж только что его спасли".

Об этом со ссылкой на NY Daily News сообщает Newsru.com.

Всю неделю после задержания Царнаев-младший находился в больнице - во время полицейской облавы Джохар был ранен. Сейчас он находится в тюремной больнице, уточняет Boston Herald со ссылкой на AP. В каком сейчас состоянии подозреваемый, не сообщается.

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Некоторые сотрудники медицинского центра "Бет Исраэл", где оказывали помощь предполагаемому террористу чеченского происхождения, неоднозначно оценивают тот факт, что их усилиями удалось сохранить жизнь вероятному преступнику.

"Медсестры, пусть непродолжительное время, но все же испытывали сомнения, - рассказал NY Daily News заведующий отделением скорой помощи. - Они смотрели на пациента, как на что-то отвратительное, и говорили: "Что мы наделали? Мы ж только что его спасли".

По словам врача, некоторые сотрудники в тот момент говорили о матери восьмилетнего мальчика, погибшего при взрыве, и всех тех людях, которые к поступали к ним в приемное отделение с оторванными ногами.

Ранее "Главред" сообщал, что на финише бостонского международного марафона в Бостоне 15 апреля прогремели два взрыва. Погибли три человека, более 280 получили ранения.

В ночь на 20 апреля был задержан один из подозреваемых в исполнении этого теракта — Джохар Царнаев, ему уже предъявлены обвинения. Второй подозреваемый — его старший брат Тамерлан — 19 апреля скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

Также напомним, что Царнаев был переведен из больницы в тюрьму, и находится в центре для заключенных, которым требуется медицинский уход

фото: vesti.ru