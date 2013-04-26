Умер бывший вице-премьер России Александр Лившиц

В пятницу, 26 апреля, от острой сердечной недостаточности скончался Александр Лившиц - бывший вице-премьер и экс-министр финансов России.

Александр Лившиц родился в 1946 году. В 1971 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова по специальности "экономическая кибернетика". Доктор экономических наук, профессор, сообщает РИА Новости.

В "Русале" Лившиц работал с 2001 года. До этого, с 2000 по 2001 год, занимал должность председателя правления ОАО "Банк "Российский кредит", одновременно являясь президентом Брюссельского международного банковского клуба. С 1999 по 2000 год был министром и представителем президента РФ по делам "Большой восьмерки", в 1997-1998 годы — замруководителя администрации президента.

В 1996 году Лившиц стал вице-премьером, министром финансов РФ. В этом же году был назначен заместителем управляющего от РФ в МВФ, а в 1997 году — представителем президента РФ в Национальном банковском совете. С 1994 по 1996 год являлся помощником президента РФ по экономическим вопросам. В сентябре 1993 года вошел в состав рабочей группы по оперативному аналитическому обеспечению мероприятий по конституционной реформе. С апреля 1992 года являлся заместителем руководителя аналитического центра администрации президента.

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фото: pda.top.rbc.ru