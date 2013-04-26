Украинец рассказал подробности его задержания с "бомбами" в США

Уроженец Киева Никита Панасенко, задержанный американской полицией за попытку пронести в поезд "бомбы", рассказал подробности задержания и о том, что был отпущен под подписку о невыезде.

По словам Панасенко, он просто хотел запустить фейерверк, однако устройства содержали в себе порох Pyrodex. Об этом сам украинец рассказал в интервью Daily News, сообщает ZN.UA.

"Это были фейерверки. Очевидно, что это была плохая идея", - признал он. Панасенко рассказал, что его очень взволновала волна новостей о его аресте, которая прокатилась по Интернету.

"Я не очень хорошо себя чувствую. После всего того, что я прочитал о себе в Интернете, я чуть было не потерял сознание", - отметил он.

По словам Панасенко, 8 апреля он был допрошен агентами ФБР и заверил их, что у него не было дурных намерений, и он не знал, что устройства были незаконными.

Панасенко уже заслушал в суде выдвинутые против него обвинения и был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее "Главред" сообщал, что 26 апреля СМИ распространили информацию, что незадолго до терактов в Бостоне полиция Нью-Джерси арестовала уроженца Киева Никиту Панасенко якобы за попытку пронести в поезд два самодельных взрывных устройства.

По данным полиции Нью-Джерси, в ходе обыска в доме 27-летнего Панасенко были обнаружены предметы "которые могут быть использованы для изготовления взрывных устройств".

Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник рассказал, что Панасенко выехал в Штаты для обучения в 2002 году самостоятельно, а не по программе обмена студентами, а с 2010-го работал там в фирме по производству компьютерных программ для казино.

фото: facebook.com/mykyta.panasenko