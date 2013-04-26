Отец белгородского стрелка рассказал, как его сын стал убийцей

Александр Помазун, отец белгородского стрелка Сергея Помазуна, который 22 апреля убил шестерых человек, рассказал о том, как его сын провел время перед совершением преступления. В частности, по словам мужчины, за несколько дней до расстрела в Белгороде они с женой пытались отправить будущего убийцу на лечение в психбольницу, но им в этом было отказано.

О последних днях перед преступлением, а также о том, какие события в жизни сына предшествовали убийству, Помазун-старщий рассказал изданию Lenta.ru.

По словам отца будущего убийцы, за два дня до стрельбы они с женой обращались в областную полицию — четвертый раз за месяц. Причиной было неадекватное поведение их сына - он напал на отца с ножом, устроил скандал у матери на работе в городском департаменте образования, а по ночам кричал на всю квартиру.

Вместе с тем, полиция никак не отреагировала: "Послали просто, простите за мои слова! Если бы вовремя обратили внимание, этой трагедии можно было бы избежать. Я как сердцем предчувствовал. Говорил в первом отделе, что последствия будут для родителей ужасные — и для вас, сотрудников милиции. А этот старший прапорщик мне говорит: да у меня тоже расстройство с психикой, я таблеток попью — и у меня все проходит. И послал меня".

"Теперь начали проверку, когда дрова уже поломаны. Пострадали невинные люди. Если бы вовремя приняли меры, положили в психушку или диспансер, мы на все были согласны, все эти люди и дети бы жили, и замуж повыходили бы", — возмутился Помазун-старший.

Также отец рассказал некоторые детали биографии его сына. В частности, Сергей Помазун с детства увлекался автомобилями. Из школы он ушел в 1996 году, после девятого класса, и поступил в училище на специальность "автомеханик". В училище получил права. "После училища, в 18 лет, его, как и положено, забрали в армию. Сначала он под Белгородом был, а потом перевели в областной военкомат водителем", — рассказал отец.

После армии Помазун-младший устроился на хлебокомбинат — возил хлеб по магазинам и сам его разгружал. Работа была тяжелая, и Сергей быстро ушел оттуда — работать водителем в областной администрации.

Также, по словам отца, будущий стрелок участвовал в уличных гонках. Первую же судимость получил за кражу автомобиля.

"Я ему объяснял, что нужно просто идти и нормально работать. Работай, как все, и заработаешь ты себе и на машину, и семья будет — и все нормально. Мы оба работали, и я, и жена, мы работали всю жизнь честно, и вещи всегда покупали, и не отказывали ни в чем себе", — описал отец тогдашние разговоры с сыном.

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Кроме того, Помазун-старший вспомнил, что после последнего своего заключения его сын хотел сдать экзамен на вождение грузового и пасажирского транспорта и пойти работать водителем маршрутки. Но практические экзамены сдать не мог, и именно после этого стал себя агрессивно вести. Тогда же он купил нож, которым вспоследствие при задержании ранил полицейского. С этим же ножом, по рассказу Помазуна-старшего, будущий стрелок напал на него.

"Он пришел после экзамена злой и расстроенный. Сначала кричал на всю квартиру: "ГРУ, Чечня, горе!" — а потом схватил нож и пошел на меня. Я сопротивления не оказывал, видел, что он в данный момент неадекватный человек. Только за руку его схватил, она соскользнула, и ножом он попал мне в подбородок. Потом кулаком он мне глаз рассек", - рассказал отец стрелка.

На следующий день состоялся упомянутый выше разговор с полицейским, который "послал" Помазуна-старшего. Наконец, после нескольких проваленных экзаменов, Помазун-младший устроил скандал на работе у своей матери Людмилы.

Она пошла в областное УВД, но ей сказали, что начальник уехал в командировку в Москву и ее принять не могут. Мать ходила и в областной психоневрологический диспансер, но врачи развели руками, заявили, что не могут забирать пациентов на принудительное лечение, и посоветовали обратиться в полицию. В последний раз в областное УВД Людмила Помазун пришла в пятницу, 19 апреля — а 22 апреля ее сын убил шестерых человек.

"Мы на все согласны были, на психушку, на диспансер, потому что у нас уже обстановка в квартире накалилась, мы уже с женой спать ложились и боялись. Черт знает, что у него могло быть в голове. С ножиком мог зайти и попырять нас — и все. Потому и пошли в полицию", — объяснил Александр Помазун. Когда сын вел себя спокойно, родители пытались поговорить с ним о его здоровье, предлагали лечь в больницу или сходить к психологу, но Сергей категорически отказывался. "Может, боялся, что на учет поставят, он же понимал свое состояние, а тогда на права сдать точно не сможет", — объяснял отказ сына Помазун-старший.

В пятницу, 19 апреля, после очередного неудачного разговора с полицией родители уехали на выходные на дачу — помогать теще сажать картошку. Воскресенье прошло спокойно, и утром в понедельник муж с женой ушли на работу. Участковый позвонил Александру Помазуну в три часа дня в понедельник, 22 апреля, спросил, были ли у кого-то в семье ключи от сейфа, и попросил срочно приехать домой и посмотреть, на месте ли оружие. Дома Александр Помазун увидел выдранный из стены железный сейф с двумя проломленными замками, оружие пропало. Именно в этот день и произошло убийство.

В итоге, в случившемся Помазун-старший обвинил государство и полицию, которые не помогли семье в трудную минуту.

"Немножко бы помогли — и ничего не было бы. В нашей стране человек никому не нужен, извиняюсь, что я это говорю, — закончил он беседу. — Я не хочу давать интервью на камеры, на всю страну опозорили. Жена хочет уйти работать в церковь. Я ей говорю: делай что хочешь. Церковь тебе сына не поможет вернуть".

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