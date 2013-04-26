Участницу Pussy Riot не выпустили из тюрьмы: она не раскаялась и плохо работала

В пятницу, 26 апреля, Зубово-Полянский суд Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении участнице панк-группы Pussy Riot Надежде Толоконниковой, осужденной на два года за панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. Девушка остается в исправительной колонии.

Как сообщают РИА Новости, защита просила освободить Толоконникову, чтобы она могла лично воспитывать свою 5-летнюю дочь Геру.

В то же время, суд прислушался к представителям исправительной колонии-14, которые в качестве оснований для отказа в УДО указали на отказ Толоконниковой признать свою вину и раскаяться, невыполнение нормы работы на швейном производстве в исправительном заведении и на два взыскания — за попытку показать адвокатам страницы своего дневника с рассказом о быте в СИЗО и за то, что в медицинском учреждении она не поздоровалась с одним из сотрудников.

Скандальное видео панк-молебна смотрите здесь

В своем постановлении судья оценила доводы защиты участницы панк-группы, но, тем не менее, согласилась с представителями колонии, которые наделены полномочиями оценивать поведение осужденных в исправительном учреждении.

"Наличие у осужденной малолетнего ребенка было учтено при назначении наказания, а для принятия решения об условно-досрочном освобождении требуется оценивать степень исправления", — указала судья.

Она также не стала соглашаться с обращением деятелей политики и культуры в защиту Толоконниковой, указав, что для досрочного освобождения следует оценивать формирование у осужденного положительного отношения к обществу, нормам и правилам поведения.



"Анализ поведения осужденной показал, что она не всегда соблюдала правила поведения, имеет два непогашенных взыскания", — сказано в решении.

Напомним, участницы панк-группы Pussy Riot в феврале 2012 года устроили панк-молебен в московском храме Христа Спасителя.

Три участницы акции, Толоконникова, а также Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, в августе были приговорены к двум годам колонии общего режима за хулиганство.

Самуцевич в октябре была изменена мера пресечения, и ее освободили, две другие девушки остаются в заключении.