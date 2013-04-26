Белгородскому стрелку предъявлено новое обвинение

Белгородскому стрелку Сергею Помазуну, убившему шестерых человек, предъявлено новое обвинение - в посягательстве на жизнь полицейского.

Об этом сообщает Lenta.ru со сылкой на Следственный комитет РФ.

Напомним, Помазун при задержании нанес ножевые ранения полицейскому. Пострадавший, майор полиции Юрий Седых, награжден президентом России Орденом мужества.

Таким образом, по данным СК РФ, "стрелок" обвиняется "в убийстве двух и более лиц из корыстных и хулиганских побуждений, в том числе малолетнего, хищении оружия и боеприпасов, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, Помазун обвиняется в том, что 22 апреля убил шестерых человек (в том числе, двух несовершеннолетних школьниц) в белгородском магазине "Охота" и на улице возле него.

При задержании обвиняемый отрицал, что стрелял в детей. "Я стрелял в ад", - сказал он: смотрите ВИДЕО.

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