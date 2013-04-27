Теракт 11 сентября в США: найден фрагмент шасси одного из самолетов

Деталь была обнаружена в земле геодезистами.
Об этом сообщил представитель полиции мегаполиса Пол Браун, пишет ИТАР-ТАСС.
По его словам, деталь была обнаружена в земле геодезистами, проводившими работы на одной из улиц в Нижней части Манхэттена, недалеко от того места, где раньше находились башни торгового центра. "В настоящее время это место оцеплено полицией, эксперты проводят необходимые работы. Возможно, им удастся здесь еще что-то обнаружить", - сказал полицейский.
Останки жертв теракта 11 сентября выбросили на свалку
Как пишет Time, найденный фрагмент составляет 90 см в ширину и 45 см в длину.
Как известно, 11 сентября 2001 года в США были совершены беспрецедентные по масштабам и количеству жертв террористические акты: два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в здания-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их.
Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне.
Четвертый пассажирский лайнер, также захваченный террористами, разбился возле города Питтсбург штат Пенсильвания. В этих терактах погибли около 3 тысячи человек