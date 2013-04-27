Теракт 11 сентября в США: найден фрагмент шасси одного из самолетов

В Нью-Йорке найден фрагмент шасси одного из самолетов, врезавшихся в башни-близнецы Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.

Об этом сообщил представитель полиции мегаполиса Пол Браун, пишет ИТАР-ТАСС.

По его словам, деталь была обнаружена в земле геодезистами, проводившими работы на одной из улиц в Нижней части Манхэттена, недалеко от того места, где раньше находились башни торгового центра. "В настоящее время это место оцеплено полицией, эксперты проводят необходимые работы. Возможно, им удастся здесь еще что-то обнаружить", - сказал полицейский.

Останки жертв теракта 11 сентября выбросили на свалку

Как пишет Time, найденный фрагмент составляет 90 см в ширину и 45 см в длину.

Как известно, 11 сентября 2001 года в США были совершены беспрецедентные по масштабам и количеству жертв террористические акты: два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в здания-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их.

Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне.

Четвертый пассажирский лайнер, также захваченный террористами, разбился возле города Питтсбург штат Пенсильвания. В этих терактах погибли около 3 тысячи человек