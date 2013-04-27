Задержанного в США украинца с бомбами уволили с работы: он ждет суда

Киевлянина Никиту Панасенко, которого задержали за перевозку и хранение хранение взрывчатых веществ в США, уволили с работы, пишет Сегодня.

В компании High 5 Games, которая занимается созданием интернет-игр, он занимал позицию математика.

"Этот парень работал со мной в одном офисе, — написал пользователь FluidH2o под статьей о Панасенко. — Он пытался доказать мне, что в отношении терроризма мы никогда не знаем настоящего врага в лицо".

"Я шокирован, всю ночь не сплю — читаю это все. Я знаю, что все началось с Jersey Journal, а потом подхватили другие. Ни фига себе раздули! Даже до Украины дошло! Вау..." — сказал Никита Панасенко, живущий сейчас в городе Джерси под Нью-Йорком. Он считает, что американский журналист, который первым написал о его причастности к бостонским терактам, просто хотел легкой славы. Мол, тема терроризма сейчас у всех на слуху.

Сейчас бывший украинец ждет суда. Максимум, что ему угрожает, — это условное наказание. "Меня не могут депортировать или отобрать гражданство. Ведь его лишают только за тяжкие преступления — покушение на гослиц или измену родине. Так как у меня не было проблем с законом, мне обеспечена презумпция "тюремного незаключения". Мое преступление — это преступление 3—4-й степени тяжести (1-я — самая тяжелая). У меня 3-я степень — за хранение взрывного устройства, и 4-я — за подвержение риску жизни и здоровья людей. Тех, кто признан виновным в таких преступлениях в первый раз, не сажают", — говорит Панасенко.

Он заверил, что ни прокуратура, ни полиция не пытаются связать его с бостонскими террористами. "Поймите, если бы я был угрозой, неужели меня бы просто так, без залога, отпустили? Тем более ФБР, они же профессионально работают и все бы пронюхали. Ну, компьютер забрали, на всякий случай следят. Я же ничего плохого не планировал", — сказал Панасенко. Он признался нам, что пытался провезти в поезде взрывчатые вещества, но сказал об этом соседу, и тот доложил в органы: "Это были не совсем бомбы, но и не совсем "хлопушки". Это такая маленькая гильза размером в палец, начиненная порохом. Если рядом с кем-то взорвется, то, конечно, может и поранить. Сейчас я понимаю, что сделал глупость, но тогда об этом не думал. Просто возле городка, где я раньше жил, очень красивый лес. Я и подумал: поеду в этот городок, заодно и петарды повзрываю", — рассказал Панасенко.

По его словам, эти петарды он приготовил за два дня. Как? Узнал из "вредной книги" 60-х годов. "У меня есть много разных хобби. Прошлым летом я моделировал ракеты и запускал их, до этого арендовал пистолеты и стрелял на природе — у меня даже есть сертификат", — говорит Панасенко.

Как известно, Никита эмигрировал с семьей в США 15 лет назад, когда ему было 12. На форуме он написал, что не имеет отношения к мусульманам: "Я христианин, хотя и долго не был в церкви. Очень симпатизирую украинцам, и считаю, что они должны жить в достойной стране. Поэтому придерживаюсь сильных антикоммунистических взглядов".

"Данные относительно их (семьи Панасенко. — ред.) возможной причастности к деятельности международных террористических, экстремистских и радикальных организаций и ОПГ отсутствуют", — заявили в пресс-службе СБУ.

"Он с 2003 по 2007 гг. учился в Калифорнийском университете, получил диплом бакалавра, в 2010 году, в другом университете, окончил магистерские курсы", — рассказал министр образования и науки Дмитрий Табачник.

Напомним, полиция штата Нью-Джерси, 7 апреля, незадолго до теракта в Бостоне, арестовала уроженца Киева Никиту Панасенко, который пытался провезти в штат Нью-Йорк на поезде две самодельные бомбы.