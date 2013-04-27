Мать бостонских террористов могла подтолкнуть сыновей к радикальному исламу

Продолжается расследование теракта в Бостоне. У полиции появилась версия, что к увлечению радикальным исламом Тамерлана Царнаева подтолкнула его мать, Зубейдат.

Как оказалось, ее имя также фигурировало в списке потенциальных террористов: российские и американские спецслужбы еще в 2011 году подозревали мать Царнаевых в связях с экстремистами, пишут Вести.ру.

Также ФБР удалось установить личность Михаила, друга Царнаева-старшего, который оказывал на него большое влияние.

Как сообщалось, Джохар Царнаев, подозреваемый в бостонском теракте, прибыл в тюрьму Форт Дэвенс в штате Массачусетс. Перевели его туда из больницы.

Напомним, Царнаева-младшего ранили во время задержания. Тюрьма, где теперь находится обвиняемый, — специализированная, там он тоже сможет лечиться.

Напомним, 15 апреля на марафоне в Бостоне прогремели два взрыва. Погибли три человека, более 280 получили ранения. Американские власти уверены, что организаторами и исполнителями этих взрывов были братья Царнаевы — 26-летний Тамерлан, убитый в перестрелке с полицией, и 19-летний Джохар. Младший брат, получивший тяжелые ранения при задержании. Ему выдвинуты обвинения.