Обнародовано непроизнесенное последнее слово активистки Pussy Riot

27 апреля 2013, 16:40

Толоконникова хотела призвать к пересмотру системы перевоспитания заключенных и просила бы открыть на зоне курсы по современному искусству.

Опубликовано непроизнесенное "последнее слово" активистки Pussy Riot Надежды Толоконниковой, которой накануне отказали в условно-досрочном освобождении из колонии. Судья удалилась на вынесение решения, не дав последнего слова осужденно.

Выяснилось, что Толоконникова хотела призвать к пересмотру системы перевоспитания заключенных и просила бы открыть на зоне курсы по современному искусству, передает "Радио Свобода". 

 "Я часто фантазирую: а если бы УИС действительно ставила во главу угла не производство милицейских штанов, не норму выработки, а воспитание, образование и исправление осужденного, как того требует УИК? Тогда для того, чтобы получить УДО, нужно было бы не шить по 16 часов в сутки на промзоне, добиваясь 150%-ной выработки, а успешно сдать несколько сессий, получив кругозор, знание мира и общую гуманитарную подготовку, воспитывающую способность адекватного суждения о современной реальности. Я очень хотела бы посмотреть на подобное положение дел в колонии", - говорится в "последнем слове" осужденной.

Также Толоконникова поблагодарила окружающих ее людей и заметила: "За год и два месяца моего срока я не имела ни одного конфликта - ни в СИЗО, ни в колонии. Ни одного. По моему мнению, это говорит о том, что я совершенно безопасна для любого общества".

В заключение она пообещала использовать свой "мордовский опыт" в будущей деятельности и новых проектах, которые будут "сильнее и политически масштабнее, чем все то, что случалось со мной раньше".

"Мы, политзэки, становимся в результате его приобретения только сильнее, смелее и упорнее. И тогда я задам последний на сегодня вопрос: какой тогда смысл в том, чтобы держать нас тут?", - завершает она свое обращение.

Согласно УК РФ, осужденный может быть освобожден после отбытия части наказания, если суд признает, что для его исправления не нужна полная изоляция от общества. Для решения вопроса суд запрашивает характеристику из колонии, где указывается, соблюдает ли заключенный правила и законодательство, не имеет ли взысканий и так далее. Также свое мнение по поводу возможного освобождения высказывают прокурор и адвокат.

Напомним, пять девушек в конце февраля 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете и вызвал общественный резонанс.

17 августа 2012 года Хамовнический суд Москвы признал трех участниц группы Pussy Riot виновными в хулиганстве за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве и приговорил каждую к двум годам лишения свободы. Позже одной из участниц изменили наказание - Екатерину Самуцевич Мосгорсуд приговорил к условному сроку. Надежда Толоконникова и Мария Алехина отбывают наказание в колонии.

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