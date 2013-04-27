Российским чиновникам запретили хранить деньги за рубежом

Совет Федерации одобрил законы, запрещающие иметь иностранные счета и ценные бумаги в банках за рубежом высокопоставленным чиновникам, включая членов правительства, депутатов и сенаторов. Соответствующие акты, внесенные президентом в Госдуму в феврале, были приняты на заседании верхней палаты парламента в субботу.

Ограничения распространяются на лиц, которые по долгу службы принимают решения, затрагивающие "вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ". Запрет коснется руководителей органов исполнительной власти, руководителей госкорпораций, членов совета директоров Центробанка, судей, военнослужащих, следователей, прокуроров, сотрудников МВД, таможенных и налоговых органов, внебюджетных фондов, аудиторов Счетной палаты, глав городских округов и муниципальных районов. Кроме того, запрет распространяется на претендентов на выборные посты, от президента России до регионального депутата, передает РИА Новости

Ограничения действуют и в отношении супругов и несовершеннолетних детей указанных лиц.

При этом запрет не распространяется на зарубежную недвижимость чиновников, однако устанавливается требование об обязательности ее декларирования и раскрытия финансовых источников приобретения.

Чиновникам запрещено иметь за рубежом не только счета и облигации, но и любые ценные бумаги, включая дорожные чеки. Также запрещено использовать доверительное управление относительно иностранных финансовых инструментов и хранить в зарубежных банках не только деньги, но и любые ценности.

Сенаторы одобрили базовый закон - "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета, хранить наличные денежные вклады в иностранных банках за пределами РФ и иметь ценные бумаги иностранных эмитентов", внесли поправки в закон "О правительстве РФ" и ряд других законодательных актов.

Чиновники должны будут выполнить требования закона в течение трех месяцев после его вступления в силу.