Обаму хотел отравить инструктор боевых искусств

27 апреля, агенты ФБР арестовали нового подозреваемого в попытке убить Барака Обаму и нескольких американских конгрессменов.

Об этом сегодня сообщил глава городской полиции Тони Карлтон, передает ИТАР-ТАСС.

По версии следствия, письма с опасным рицином политикам отправил инструктор боевых искусств из Миссисипи.

По словам полицейского, "Эверет Даншке был арестован в час ночи в субботу (10:00 по киевскому времени) сотрудниками ФБР". О задержанном известно, что он является инструктором по боевым искусствам. Глава полиции Тупело добавил, что поиски Даншке начались после того, как его имя прозвучало во время одного из допросов предыдущего подозреваемого в этом деле гражданина США Кевина Кертиса.

Бывшего двойника Элвиса Пресли, Пола Кевина Кертиса, которого подозревали в попытке отравить президента с членов Конгресса США, уже отпустили, с мужчины сняты все обвинения.

Напомним, в США спецслужбы перехватили письмо, адресованное президенту Бараку Обаме, в котором находилась "подозрительная субстанция".

Письмо было обнаружено 16 апреля – в тот же день, когда в конверте, отправленном одному из сенаторов США, был обнаружен яд рицин. Рицин предназначался сенатору от штата Миссисипи Роджеру Уикеру.