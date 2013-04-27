В Италии объявлен состав нового правительства

В Италии один из лидеров Демократической партии Энрико Летта сформировал новое правительство, состав которого он представил в субботу президенту Республики Джорджо Наполитано.

Об этом сообщил генеральный секретарь канцелярии президента Донато Марра, пишет РИА Новости

В состав правительства Летты вошел 21 министр.

Вице-премьером и министром внутренних дел в новом правительстве Италии станет секретарь партии "Народ свободы" Анджелино Альфано.

Министром иностранных дел станет бывшая еврокомиссар Эмма Бонино, одна из руководителей Радикальной партии. Министр экономики и финансов - генеральный директор Центробанка Италии Фабрицио Саккоманни. Бывшая в техническом правительстве Марио Монти министром внутренних дел Аннамария Карчелльери возглавит министерство юстиции. Марио Мауро из фракции "Гражданский выбор" Монти станет главой оборонного ведомства.

В состав правительства вошло рекордное количество женщин, при этом впервые в истории страны министерское кресло заняла чернокожий политик -Сесиль Кьенге, родившаяся в Конго. Она возглавила министерство по делам интеграции.

Правительство и премьер-министр Энрико Летта принесут присягу 28 апреля в 11:30 (12:30 по киевскому времени).

29 апреля Летта выступит перед парламентом и будет объявлено голосование о вотуме доверия. Церемония инаугурация состоится 28 апреля в президентском Квиринальском дворце.