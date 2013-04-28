Бостонский террорист сидит в камере-одиночке

19-летний Джохар Царнаев, обвиняемый в совершении теракта в Бостоне, содержится в маленькой одиночной камере за стальной дверью и находится под круглосуточным наблюдением.

Об этом рассказал представитель тюрьмы Девенс Джон Коллаути, сообщает РИА Новости.

Как сообщил Коллаути, в тяжелой стальной двери, за которой содержится обвиняемый в терроризме, имеется смотровое окно для наблюдения за заключенным, в камере также установлена видеокамера. Еду и медикаменты Царнаев получает через специальный люк в двери. Представитель тюрьмы заверил, что Джохару продолжает оказываться вся необходимая медицинская помощь.

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Ранее "Главред" сообщал, что на финише бостонского международного марафона в Бостоне 15 апреля прогремели два взрыва. Погибли три человека, более 280 получили ранения. В ночь на 20 апреля был задержан один из подозреваемых в исполнении этого теракта — Джохар Царнаев, ему уже предъявлены обвинения. Второй подозреваемый — его старший брат Тамерлан — 19 апреля скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

Царнаева в ночь на пятницу поместили в тюремный комплекс Девенс на территории бывшей военной базы в 65 километрах от Бостона. По данным телекомпании CNN, он находится в центре для заключенных, которым требуется медицинский уход.