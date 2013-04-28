Германия уверена, что Украина должна выполнить требования Европы

Посол Германии в Украине Кристоф Вайль уверен, что Евросоюз хотел бы иметь в лице Украины партнера, приверженного европейским ценностям.

Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

Так посол прокомментировал вопрос, почему ЕС выдвигает Украине условия для подписания Соглашения об ассоциации, хотя сам называет его "программой широкомасштабных реформ и модернизации страны".

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В частности, Вайль сказал: "Потому что речь не идет о банальном соглашении о зоне свободной торговли. В этом документе речь и о политической ассоциации. Мы хотели бы иметь в лице Украины партнера, приверженного европейским ценностям".

"Наши рекомендации, выполнение которых должно стать предпосылкой для подписания Соглашения об ассоциации, вполне посильны для любой европейской страны. Кроме того, вам и после выполнения этих рекомендаций, после подписания останется еще много работы - реализация сотен страниц Соглашения. Разве ЕС требует от Украины чего-то непосильного и невозможного? Я полагаю, что наши ожидания само собой разумеющиеся, если говорить о подписании соглашения, по своему масштабу и глубине не имеющего аналогов в истории отношений Европейского Союза с третьими странами", - считает дипломат.

"Украина сама определила свой европейский выбор, приняв соответствующий закон", - подчеркнул посол Германии. Он также убежден, что "государство, желающее ассоциироваться с Европейским Союзом, в состоянии выполнить эти действия".

Ранее "Главред" сообщал, что Вайль заявил: освобождение Юлии Тимошенко устранило бы огромное препятствие для подписания Соглашения об ассоциации Украина-ЕС на намеченном на ноябрь Вильнюсском саммите.