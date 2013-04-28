Израиль в очередной раз обстрелял боевиков в Палестине

В воскресенье, 28 апреля, самолет ВВС Израиля нанес удар по объектам в секторе Газа Палестины в ответ на ракетный обстрел юга израильской территории движением ХАМАС.

Об этом со ссылкой на израильских военных сообщает РИА Новости.

ВВС обстреляли склад с оружием и тренировочную базу. Пострадавших с обеих сторон нет.

Месяц назад Израиль ужесточил блокаду Газы после ракетного обстрела, совпавшего с визитом президента США Барака Обамы, и закрыл на неопределенный срок единственный грузовой терминал на границе палестинского анклава.

Правящее в Газе движение ХАМАС отрицало причастность к обстрелу как своего боевого крыла, так и других фракций "палестинского сопротивления". По данным СМИ, ответственность взяла одна из мелких группировок салафитов, разделяющих идеологию джихадистского панисламизма "Аль-Каиды" и оппозиционных ХАМАС, который позиционирует себя как прагматичная политическая сила, чей приоритет — решение национальных задач палестинцев.

Неделю назад ответственность за обстрел израильской территории взяла группировка "Совет моджахедов шуры Иерусалима". С прошлого года боевики совета не раз заявляли о причастности к атакам.

Судя по публичным заявлениям, "Совет моджахедов шуры Иерусалима" разделяет идеологию джихадистского панисламизма "Аль-Каиды" и находится в оппозиции к правящему в палестинском анклаве более умеренному исламистскому движению ХАМАС, которое с ноября соблюдает перемирие с Израилем.

Ранее "Главред" сообщал, что 2 апреля израильская авиация нанесла удар по территории сектора Газа. Авиационный налет произошел впервые с момента заключения перемирия после операции "Облачный столп", которая проводилась в ноябре 2012 года.