Россия передала США записи разговоров бостонских террористов с матерью

ФСБ передала ФБР записи прослушки двух разговоров матери Джохара и Тамерлана Царнаевых, обвиняемых в организации теракта в Бостоне.

Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах США Associated Press сообщает Lenta.ru.

Записи были сделаны в начале 2011 года. Первый разговор Зубейдат Царнаевой состоялся со старшим сыном: они расплывчато упоминали джихад и обсуждали возможность переезда Тамерлана в Палестинскую автономию, но молодой человек отмечал, что не говорит по-арабски. Во втором разговоре с женщиной участвовал выходец с Северного Кавказа, в отношении которого ФБР ведет расследование. Он не связан с бостонскими терактами.

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Если бы записи прослушки появились у ФБР раньше, то оно могло бы более тщательно проверить семью Царнаевых, которые переехали в США в начале 2000-х, и, возможно, предотвратить теракт, отмечает агентство.

В марте 2011 года российские спецслужбы сообщили ФБР о том, что Тамерлан и Зубейдат Царнаевы могут быть причастны к террористической деятельности. Бюро начало проверку, но, не дождавшись более подробной информации от России, не обнаружило ничего противозаконного и закрыло расследование в июне 2011 года. Осенью того же года ФСБ вновь обратилась к США с той же информацией, и вновь американская сторона не получила никаких подробностей. На этот раз, однако, ЦРУ настояло, чтобы Тамерлан Царнаев и его мать были включены в базу данных потенциальных террористов.

Зубейдат отрицает, что она сама или ее сыновья могут быть причастны к терроризму, и настаивает, что Джохара и Тамерлана кто-то подставил. При этом дядя Царнаевых Руслан Царни заявил, что, по его мнению, именно под влиянием матери Тамерлан стал более религиозным и решил бросить бокс и учебу.

Ранее "Главред" сообщал, что Тамерлан и Джохар Царнаевы считаются организаторами и исполнителями теракта в Бостоне 15 апреля 2013 года, в результате которого погибли 3 человека и пострадали более 280-ти. 19 апреля Тамерлан был убит во время полицейской спецоперации, Джохара удалось задержать, 26 апреля его перевели из больницы в тюрьму. Между тем стало известно, что Зубейдат Царнаева привлекалась в США к уголовной ответственности за кражу вещей из магазина одежды. Женщина сейчас проживает в Дагестане.