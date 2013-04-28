В Риме во время присяги правительства открыли стрельбу, есть раненые

В воскресенье, 28 апреля, в Риме во время принятия присяги новым правительством Италии в президентском Квиринальском дворце мужчина открыл стрельбу по карабинерам перед зданием правительственного дворца Киджи.

Об этом со ссылкой на телеканал RaiNews 24 сообщает РИА Новости.

По данным журналистов, мужчина, открывший стрельбу по карабинерам из пистолета малого калибра, попытался бежать, но сразу же был задержан. Он был одет в костюм и галстук и совершенно беспрепятственно приблизился к стражам порядка, которые несли дежурство на площади у Дворца Киджи. Один из карабинеров был серьезно ранен в горло, другой, по последней информации, — в голову. Кроме того, небольшое ранение получила беременная женщина, которая находилась на площади в момент ЧП. По информации врачей, жизнь раненых находится вне опасности.

Согласно последней информации из правоохранительных органов, речь идет об итальянце Луиджи Преити 1964 года рождения, который страдает психическим заболеванием и ранее никогда не имел никаких проблем с юстицией. Прокурор не исключила, что вскоре будет проведено его медицинское освидетельствование. По свидетельствам очевидцев, Преити действовал совершенно хладнокровно.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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