Бостонский террорист ставил "лайки" Шамилю Басаеву

19-летний Джохар Царнаев, обвиняемый в совершении теракта в Бостоне, вел аккаунт в Instagram, где предпочитал смотреть фотографии, предположительно, радикального толка на чеченскую тему, включая фото Шамиля Басаева, который организовал ряд терактов на территории России.

Об этом со ссылкой на телеканал CNN сообщает РИА Новости.

По данным телеканала, у Царнаева помимо профайлов в Twitter и "ВКонтакте", где он активно общался, был менее афишированный аккаунт в Instagram, который был удален совсем недавно, предположительно, до теракта в Бостоне. Тем не менее экспертам удалось частично восстановить то, что было на этом аккаунте, через Google's Web cache и другие архивные сайты.

В частности, CNN удалось выяснить, что Царнаев ставил "лайки" неординарным фотографиям на чеченскую тему под названиями "Свободная Чечня", "Джихад" "Джаннат", "Аллах", а также фотографии террориста Басаева. Телеканал опубликовал ее с удаленной странички Царнаева в Instagram в затемненном виде. Эксперт по Чечне, который консультировал CNN, сообщил, что эти фотографии лишь "указывают на осведомленность в чеченской политике и иконографии", отмечает телеканал.

По словам компьютерных экспертов, из-за того что аккаунт был удален, не представляется возможным восстановить, то что Джохар Царнаев там писал, а наличие некоторых фотографий "ничего не означает".

Согласно официальной информации на Instagram, все данные пользователей, которые там хранятся, могут быть переданы правоохранительным органам в случае поступившего запроса с их стороны.

Ранее "Главред" сообщал, что Царнаев сидит в маленькой одиночной камере за стальной дверью и находится под круглосуточным наблюдением.

фото: cnn.com