В Молдове Путин популярнее, чем в России

Результаты социологического опроса центра Magenta Consulting свидетельствуют о том, что самым популярным у жителей Молдовы политиком является российский президент Владимир Путин.

Об этом сообщает Gazeta.ru

Путину доверяют 74% опрошенных. На втором месте у граждан Молдавии канцлер Германии Ангела Меркель — в ее пользу высказались 49%. Далее с результатом 47% следует президент США Барак Обама.

Таким образом, молдавские политики не вошли в тройку тех, кто вызывает доверие у жителей их страны. Самым популярным из них оказался экс-президент, председатель оппозиционной молдавской Партии коммунистов Владимир Воронин, которого поддержали 18,5% респондентов. За ним идут отправленный в отставку премьер-министр Влад Филат (9,4%) и экс-председателю парламента, глава Демократической партии Мариан Лупу (6,4%).

О доверии президенту Молдавии Николаю Тимофти заявили всего 0,6% жителей страны.

Ранее "Главред" сообщал, что 65% россиян уверены, что за время своего правления Путин сделал для страны больше хорошего, а 18% — больше плохого.

фото: moldinfo.ru