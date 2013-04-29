Конгрессмен: бостонские террористы могли пройти спецподгтовку

Действия братьев Царнаевых, обвиненных в организации теракта в Бостоне, наводят на мысль о том, что у них была специальная подготовка, заявил председатель комитета по национальной безопасности палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.

По его словам, его удивляет та поспешность, с которой американские власти заявили об отсутствии международных связей у братьев Царнаевых, сообщает РИА Новости.

"Учитывая сложность этого (взрывного) устройства, его отличительные особенности, наводящие на мысль об Афганистане и Пакистане, умелое изготовление и обращение — все это наводит меня на мысль, что у них был инструктор. Вопрос теперь в том, где этот инструктор или инструкторы — в Чечне или в США", — сказал Маккол в эфире телеканала Fox News.

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"Оценки следует давать, когда выявлены все факты", — отметил Маккол.

Конгрессмен считает, что не последнюю роль в радикализации Царнаева сыграла его мать. "Я считаю, что в случае ее приезда в США она должна быть доставлена на допрос", — отметил он.

Ранее "Главред" сообщал, что два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне 15 апреля на финише международного марафона. Погибли три человека, еще 282 получили ранения.

В ночь на 20 апреля в пригороде Бостона Уотертауне полиция задержала подозреваемого — 19-летнего Джохара Царнаева. Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу. Раньше он был в больнице, а сейчас сидит в камере-одиночке под постоянным присмотром. Старший брат подозреваемого — Тамерлан Царнаев — 19 апреля скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.