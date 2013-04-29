Легендарный Майкл Джордан женился на бывшей невесте Хулио Иглесиаса

Знаменитый американский экс-баскетболист Майкл Джордан женился в эти выходные на бывшей модели кубинского происхождения Иветт Прието.

Об этом со ссылкой на латиноамериканские СМИ сообщает РИА Новости.

Церемония венчания прошла накануне в эпископальной церкви в Пальм-Бич (штат Флорида) в присутствии около 500 гостей, в том числе гольфиста Тайгера Вудса и актера Ахмада Рашада. Свадьба с грандиозными фейерверками прошла в роскошном гольф-клубе, рядом с которым находится резиденция Джордана.

Шестикратный чемпион НБА и нынешний владелец баскетбольного клуба "Шарлотт", которому в феврале исполнилось 50 лет, познакомился с 35-летней Прието пять лет назад. Их помолвка состоялась в декабре прошлого года. Для Майкла Джордана это второй брак: в 2006 году он развелся с Хуанитой Ваной, с которой прожил 17 лет (у них есть двое сыновей и дочь).

Прието родилась на Кубе. По данным латиноамериканской прессы, ранее она встречалась с Хулио Иглесиасом-младшим, который называл ее "нежной, простой и доброй".

Ранее "Главред" сообщал, что между влюбленными разница в 15 лет. Еще четыре года назад бракоразводный процесс Майкла с Хуанитой Ваной стал одним из самых громких в истории. Так, спустя 16 лет брака и имея трех общих детей, Майкл выплатил экс-супруге 168 млн долл. После этого баскетболист уверенно заявлял, что больше никогда не свяжет себя законным браком. Однако, похоже, чувства оказались сильнее.