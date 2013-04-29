Лукашенко отказал России в создании авиабазы

Президент Александр Лукашенко заявил, что речь о создании российской авиабазы на территории Беларуси пока не идет, говорилось только о поставке российских истребителей в военные части Беларуси.

"Я не тот президент, который будет что-то свое кому-то отдавать, не говоря уже о самом высоком - суверенитете, ведь это моя непосредственная конституционная обязанность. Если бы я сказал, что завтра разрушу суверенитет и независимой наша страна не будет, вы бы никогда за меня не проголосовали", - цитирует главу белорусского государства БЕЛТА.

Применительно к договоренности о поставке российской стороной Беларуси дополнительно нескольких дивизионов С-300 Лукашенко заметил, что подобные комплексы уже стоят на вооружении в белорусской армии, а белорусская ПВО является самой мощной на западном направлении. "И она уже не только белорусская, она и Россию прикрывает. У нас единая группировка", - отметил глава государства.

"Я попросил и потребовал уже давно, наверное, лет семь тому назад, чтобы нам поставили эти комплексы. Когда россияне сказали, что это очень сложно, я ответил: хорошо, мы у вас купим по себестоимости, притом бывшие в употреблении, мы их сами модернизируем и поставим на вооружение. Наконец-то при новом министре мне внятно сказали: да, мы вам эти несколько дивизионов С-300 поставим. То есть мы дополняем нашу ПВО теми средствами, которые у нас сегодня стоят на вооружении. Это старая тема, и я очень рад, что россияне наконец-то сделали шаг навстречу и пообещали нам поставить эти комплексы", - рассказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что данные комплексы не направлены против кого-то, а являются исключительно оборонительным оружием.

"Что касается авиационной базы, это, может быть, несколько прозвучало как база. Нет, речь идет о поставке в наши Вооруженные силы (в какой форме, мы будем договариваться - база это будет или мы в существующие белорусские части поставим российские самолеты-истребители), этот вопрос обсуждается", - отметил президент.

"Но сегодня нужна пара десятков самолетов, а мы покупаем только советские (ныне российские) самолеты Су-27 и МиГ-29, нужны такие или более современные самолеты, чтобы обеспечить неприкосновенность границ нашего государства, - заявил Лукашенко. - Мне как главнокомандующему сегодня не хватает два десятка современных самолетов, и то на какой-то период, потому что мы те, которые у нас есть, выведем из частей и модернизируем у себя - мы это умеем делать".

Ранее "Главред" сообщал, что на встрече Лукашенко и министра обороны РФ Сергея Шойгу обсуждались вопросы поставки истребителей, четырех дивизионов С-300 и создания авиабазы видео: youtube.com