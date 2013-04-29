В Грузии перед резиденцией Иванишвили женщина попыталась устроить самосожжение

В воскресенье, 28 апреля, вечером женщина попыталась совершить самоубийство у бизнес-центра премьера Грузии Бидзины Иванишвили.

Ирина Мгвделадзе облила себя бензином и попыталась устроить самосожжение перед объективами телекамер, сообщает Грузия-online.

Ее требование – выдача долгосрочного и низкопроцентного кредита, однако ее остановили сотрудники патрульной полиции.

Издание сообщает, что уже 28 дней, как Ирина Мгвделадзе и еще несколько человек голодают перед бизнес-центром премьера. Три дня назад они отказались и от воды. "Наше правительство не обращает на нас внимания. Они проходят мимо и даже не смотрят на нас", - отметила отчаявшаяся женщина.

Ранее "Главред сообщал, что в сентябре 2011-го возле здания польского правительства в Варшаве из-за финансовых проблем мужчина совершил самосожжение.

Фото: newsgeorgia.ru