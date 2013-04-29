В центре Дамаска совершено покушение на премьера Сирии

В понедельник, 29 апреля, в центре Дамаска было совершено покушение на премьер-министра Сирии Ваеля аль-Хальки.

Об этом со ссылкой на ливанское телевидение сообщает РИА Новости.

По имеющейся информации, премьер остался жив, погиб один из его охранников.

Как сообщает телевидение, в городском районе Мезза неизвестные пытались подорвать кортеж, в составе которого ехала машина политика. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек, в гуманитарной помощи нуждаются свыше 4 миллионов человек. Сирийские власти заявляют, что противостоят организованным действиям хорошо вооруженных и обученных местных боевиков и наемников, поддержка которым оказывается из-за рубежа.