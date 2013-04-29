Любовница рассказала, как Царнаев отказался от секса ради ислама

Погибший Тамерлан Царнаев, обвиняемый в организации теракта в Бостоне, стал исповедовать радикальный ислам уже в 2009 году. При этом он даже отказался от внебрачных любовных связей.

Об этом рассказала бывшая подруга Тамерлана - Надин Асценсао, о чем со ссылкой на ее интервью британскому таблоиду Sun сообщает РИА Новости.

По словам Надин, она начала встречаться с ним в 2006 году, когда ей было 17 лет. В то время Царнаев был компанейским молодым человеком, не чуравшимся легких наркотиков. Однако за три года их отношений Тамерлан резко переменился, стал активно изучать ислам, в нем проявилась агрессивность. Мужчина неоднократно избивал свою подругу, требуя от нее соблюдения жестких правил поведения, предписанных шариатом для женщин. Однажды девушка даже заявляла на Царнаева в полицию в связи с насилием, однако позднее суд снял с молодого человека обвинения.

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Тамерлан настойчиво требовал от Надин принять ислам, и влюбленная девушка серьезно подумывала о таком шаге. Однако ее все больше пугал возраставший радикализм Царнаева, который даже отказался от интимных контактов с ней, мотивируя это тем, что молодые люди не состоят в браке. Окончательно девушка решила порвать с Тамерланом после того, как ей стало известно, что он встречается с Кэтрин Рассел, которая впоследствии приняла ислам, вышла замуж за Царнаева и родила ребенка.

О том, кто именно повлиял на формирование радикальных взглядов Тамерлана, Надин не рассказала.

Ранее "Главред" сообщал что братья Тамерлан и Джохар Царнаевы подозреваются в организации теракта в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 280-ти получили ранения. В ночь на 20 апреля был задержан Джохар Царнаев, ему уже предъявлены обвинения. Тамерлан 19 апреля скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

фото: everyjoe.com