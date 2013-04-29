В центре Праги прогремел взрыв: ранены 40 человек, опубликованы фото

В понедельник, 29 апреля, в одном из домов в центре Праги на набережной реки Сметана прогремел мощный взрыв. Он выбил окна в расположенных рядом зданиях.

Ранены 40 человек, сообщает РИА Новости.

"Взрыв выбил окна даже в близлежащих зданиях, повреждены несколько припаркованных автомобилей", — сказала пресс-секретарь Пожарной службы Павлина Адамцова.

Причина взрыва пока не известна.

Видео с места взрыва смотрите ЗДЕСЬ

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс и британского телеканала Sky News, в результате взрыва 40 человек ранены, еще несколько могут оставаться под завалами частично разрушенного взрывом здания.

Полиция пока не располагает информацией о причинах ЧП. По данным агентства, улица завалена обломками, полиция оцепила район.

Ранее "Главред" сообщал, что в Дамаске было организовано покушение на премьера Сирии. Сам чиновник не пострадал, но погиб его охранник.

фото: ceskenoviny.cz