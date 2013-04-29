В центре Праги прогремел взрыв: ранены 40 человек, опубликованы фото

Еще несколько человек могут оставаться под завалами частично разрушенного взрывом здания.
Ранены 40 человек, сообщает РИА Новости.
"Взрыв выбил окна даже в близлежащих зданиях, повреждены несколько припаркованных автомобилей", — сказала пресс-секретарь Пожарной службы Павлина Адамцова.
Причина взрыва пока не известна.
Видео с места взрыва смотрите ЗДЕСЬ
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс и британского телеканала Sky News, в результате взрыва 40 человек ранены, еще несколько могут оставаться под завалами частично разрушенного взрывом здания.
Полиция пока не располагает информацией о причинах ЧП. По данным агентства, улица завалена обломками, полиция оцепила район.
Ранее "Главред" сообщал, что в Дамаске было организовано покушение на премьера Сирии. Сам чиновник не пострадал, но погиб его охранник.
фото: ceskenoviny.cz