Опубликовано видео с места взрыва в центре Праги

Чешские СМИ начали выкладывать в сети видео с места мощного взрыва в центре Праги, где пострадали, по последним данным, 55 человек.

На видео с места происшествия можно увидеть работу пражских спасателей, медиков и многочисленных сотрудников правоохранительных органов, сдерживающих зевак от проникновения на территорию, где произошел взрыв.

Сверху над местом взрыва завис полицейский вертолет.

Глава службы "скорой помощи" Праги Зденек Шварц рассказал, что раненые поступали в основном с незначительными травмами. "Это были царапины, ушибы и порезы. У четырех человек подозревают переломы рук, ног и скрытые повреждения внутренних органов", - заявил он в комментарии чешскому изданию idnes.cz.

Ранее "Главред" сообщал, что в понедельник, 29 апреля, в одном из домов в центре Праги на набережной реки Сметана прогремел мощный взрыв. Он выбил окна в расположенных рядом зданиях и повредил несколько припаркованных автомобилей.

Спасатели опасаются, что еще несколько человек могут оставаться под завалами частично разрушенного взрывом здания.

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видео: idnes.cz