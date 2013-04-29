Обнародованы первая версия и новые фото взрыва в Праге

Предварительной причиной взрыва в центре Праги местная полиция назвала утечку бытового газа.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что в результате взрыва, который прозвучал около 12:00 по местному времени в чешской столице, пострадали 55 человек. Также, по данным чешского телевидения, жертвами могли стать четыре человека.

Кроме того, пострадавшие также могут находиться под завалами разрушенных зданий – их ищут спасатели.

Видео с места взрыва смотрите здесь.

Как заявил мэр Праги, под завалами находятся три человека. В каком состоянии находятся эти люди и установлена ли с ними связь, неизвестно.

Ранее сообщалось, что четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообщал "Главред", взрыв произошел недалеко от Карлова моста.

Взрывная волна разрушила здание на перекрестке улиц Каролины Светлой и Театральной, а также выбила стекла в здании театра и повредила несколько машин.

Фото: Ceske Noviny, lidovky.cz