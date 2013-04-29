Жертвами взрыва в Праге могли стать четыре человека

Директор Пражской службы спасения Зденек Схваже заявил, что жертвами взрыва в Праге могли стать от трех до четырех человек.

Об этом со ссылкой на Чешское телевидение сообщает РИА Новости.

"Собаки несколько раз указали на место, где могут быть трое или четверо погибших", — сказал Схваже.

Ранее "Главред" сообщал, что взрыв прогремел в одном из домов в центре Праги, расположенном в районе улицы Дивадельни и набережной Сметаны, недалеко от Национального театра. По данным СМИ, пострадали 55 человек. В посольстве РФ в Праге сообщили, что, по предварительным данным, россияне при взрыве не пострадали.

Взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях, были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Спасатели эвакуировали более 220 человек из расположенных поблизости зданий.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.

фото: ceskenoviny.cz