В США считают, что у Царнаевых были сообщники в России

Некоторые влиятельные члены Конгресса США настаивают, что братья Тамерлан и Джохар Царнаевы, которые организовали бостонский теракт, получали поддержку из-за границы, в частности, из росийского Дагестана.

Об этом заявил глава комитета по разведке в Палате представителей Майкл Роджерс в эфире телеканала ABC.

"Есть еще люди в США, которые представляют интерес, и которых ФБР хотело бы допросить", - подчеркнул он.

По его словам, особенно много вопросов к визиту Тамерлана Царнаева в Дагестан в первой половине 2012 года.

"Есть подтверждения из-за границы, что братья собирались "совершить акт джихада", сказал конгрессмен.

Также он призвал Россию предоставить дополнительные сведения об этой поездке, отметив, что у спецслужб страны наверняка есть сведения, которые будут полезны для американского расследования, и которых еще не предоставили.

Другой член Палаты представителей, глава комитета по внутренней безопасности Майкл Маккол, заявил, что в администрации Барака Обамы преждевременно сочли Царнаевых террористами-одиночками.

Напомнив о бомбах с дистанционным управлением, сделанных из скороварок, Маккол выразил сомнение, что их можно было изготовить только по инструкциям в интернете, без специального обучения.

"Это мог быть более масштабный сговор. Поразительно, что анонимные официальные лица сразу же стали говорить об отсутствии иностранной связи, ведь расследование только начато", - подчеркнул конгрессмен.

По его мнению, большую роль в воспитании радикальных взглядов Тамерлана Царнаева сыграла его мать Зубейдат, и что если она приедет в США, ее подвергнут допросу.

"Мне кажется, и все данные, которыми я располагаю, указывают на это, что у них почти точно были сообщники. Большинство, видимо, в Дагестане, и мы вряд ли когда-нибудь узнаем кто они. Но учитывая отсутствие доказательств, компьютеров, логистики, финансирование за счет продажи наркотиков. Чем больше мы узнаем, тем больше я убеждаюсь в наличии сообщников", - заявил бывший офицер ЦРУ Роберт Бэр.

По его словам, многие боевики "Аль-Каиды", которых удается задержать, дают схожие показания – действовали самостоятельно, информацию брали в интернете. Есть версия, что руководство террористической сети заставляет их говорить именно так.