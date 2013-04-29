Полиция назвала причину взрыва в центре Праги

Взрыв в центре Праги, который произошел сегодня, 29 апреля, на Дивадельной улице, не был террористическим актом.

Об этом заявил представитель пражской мэрии, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, имеющиеся данные подтвердили первоначальную версию – в подвале дома взорвался бытовой газ.

Эвакуированным жильцам соседних домов городские власти предоставят временное жилье.

Среди 36 человек, пострадавших в результате взрыва, было 6 иностранцев, включая 1 гражданина Португалии и 1 гражданина Словакии.

Руководитель службы неотложной помощи Зденек Шварц подтвердил, что в результате инцидента никто не погиб.

"Ранения в общей сложности получили 36 человек, из которых 35 были легко ранены", - сказал он.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее в МИД Украины отметили, что среди пострадавших в столице Чехии украинцев не было.

Спасатели со служебными собаками покинули полуразрушенное здание в центре Праги, где произошел взрыв. Под завалами не обнаружено ни погибших, ни выживших, сообщило чешское телевидение.

Кризисный штаб принял решение оперативно провести разбор рухнувших конструкций. Затем место происшествия вновь будет обследовано, чтобы окончательно убедиться в том, что там не осталось погибших.

Между тем, пражская полиция вновь закрыла движение по Дивадельной улице. Как сообщил представитель пожарной охраны, это связано с опасениями повторного взрыва из-за продолжающейся утечки газа.