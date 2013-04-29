В Сирии обстреляли ракетами российский самолет с 200 людьми на борту

В небе над Сирией был обстрелян российский пассажирский самолет.

В авиалайнер было выпущено две ракеты, пилоты смогли увести его в сторону и спасти жизни людей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

"Сирийская сторона доложила нам о том, что утром в понедельник неизвестными было выпущено две ракеты класса "земля-воздух", которые разорвались в небе в непосредственной близости от гражданского самолета, принадлежащего российской авиакомпании", - сказал источник агентства.

По его словам, "экипажу удалось вовремя увести машину в сторону и спасти жизни пассажиров".

"Предположительно огонь велся целенаправленно по самолету, однако была ли у стрелявших информация о том, что он российский или нет, неизвестно", - также отметил источник.

Авиалайнер следовал из Египта, на борту находилось около 200 человек. Травм никто не получил, самолет не пострадал, уточняет NEWSRU.com.

В то же время, российские журналисты отметили, что официального подтверждения данной информации они не получили.

Напомним, вооруженное противостояние в Сирии продолжается с весны 2011 года.

В результате конфликта между сторонниками и противниками президента Башара Асада погибли не менее 70 тысяч человек.

В то же время, ранее сирийские повстанцы заявляли, что гражданские рейсы якобы используются для поставок сторонникам Асада оружия, в том числе из России. В связи с этим они грозили сбивать авиалайнеры.