Россия и Япония готовы подписать мирный договор - через 67 лет после окончания войны

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявили о готовности подписать мирный договор.

Об этом говорится в совместном заявлении, которое лидеры двух стран сделали 29 апреля по итогам встречи, передает РИА Новости.

"Руководители двух стран выразили решимость, преодолев в рамках переговоров имеющиеся расхождения в позициях сторон, заключить мирный договор путем окончательного решения во взаимоприемлемой форме данного вопроса", — говорится в в заявлении.

Лидеры двух стран также назвали "ненормальной" ситуацию, при которой спустя 67 лет после окончания Второй мировой войны Москва и Токио не могут подписать мирный договор.

Японский премьер отметил, что последние несколько лет переговоры об официальном заключении мира "находились в состоянии застоя". После встречи с Путиным, по словам Абэ, стороны решили не только вернуться к переговорам, но и ускорить их.

Как известно, между Токио и Москвой подписана декларация о прекращении войны от 1956 года, которая может вступить в силу только после заключения мирного договора.

Главным препятствием к мирному договору является нерешенный спор вокруг Курильских островов.

Япония претендует на четыре острова, ссылаясь на договор от 1855 года, а Россия считает, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.