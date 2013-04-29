Президент Афганистана признался в получении денег от ЦРУ

Президент Афганистана Хамид Карзай в понедельник, 29 апреля, признал, что его администрация получала финансирование от ЦРУ.

Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам Карзая, это были небольшие суммы, которые тратились в соответствии с законом.

Президент Афганистана также отметил, что в последние десять лет Национальный совет безопасности страны получал деньги от разведслужбы США, которые тратились на операционные расходы, помощь раненым и больным и прочие нужды.

В то же время, он не раскрыл никаких подробностей о размере траншей.

Заявление Карзая стало реакцией на публикацию в газере The New York Times от 29 апреля, в которой говорилось о "призрачных деньгах" от ЦРУ. Издание со ссылкой на бывшего замглавы администрации Карзая Халила Романа утверждало, что деньги от ЦРУ никак не контролировались, в отличие от средств, полученных по официальным каналам.

The New York Times утверждала, что объемы финансирования от ЦРУ могли достигать десятков миллионов долларов.

По данным The Guardian, аналогичную помощь властям Афганистана оказывала и британская спецслужба MI6.

США и Великобритания спонсировали режим Карзая в обмен на лояльность президента Афганистана, утверждается в публикациях.