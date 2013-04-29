"Газпром" построит яхт-клуб за 60 млн долларов

Российский газовый монополист – концерн "Газпром" - в понедельник, 29 апреля, опубликовал конкурсную документацию и детали проекта строительства яхт-клуба, стоимостью в 60 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Предполагается, что объект будет построен в непосредственной близости от строящейся башни "Лахта центра".

В порту "Геркулес" монополия намерена построить парусный центр международного стандарта с эксклюзивным бутик-отелем на 65 стандартных номеров класса "люкс" и 5 VIP номеров "пентхаус".

Стройка займет участок в 4 гектара, площадь центрального здания – 3600 кв. м, помимо помещений для рядовых посетителей предусматривается зал заседаний попечительского совета – капитанский салон с отдельными санузлами и подъемниками из кухни, пять отдельных кабинетов – в том числе один с собственной комнатой отдыха, санузлом и душем.

Медиабашня высотой 47 м с четырьмя стекленными этажами будет построена, чтобы официальные лица и комментаторы следили за парусными гонками.

Филиал монополии – "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" уже заказывает выполнение проектно-изыскательских работ по этому проекту.

Деловой центр "Лахта центр", который "Газпром" строит на берегу Финского залива, может стать новой штаб-квартирой газового концерна, все больше подразделений которого переезжают из Москвы в Санкт-Петербург.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее в "Газпроме" заявили о планах покупки туристического комплекса в Италии для отдыха сотрудников компании.