У вдовы бостонского террориста взяли ДНК

Агенты ФБР, ведущие расследование теракта в Бостоне, в понедельник посетили дом вдовы подозреваемого Тамерлана Царнаева — Кэтрин Рассел, произвели обыск и взяли у женщины анализ ДНК

Об этом со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает РИА Новости.

После проведения обыска в доме вдовы Тамерлана следователи изъяли несколько сумок, о содержимом которых не сообщается. По информации газеты Wall Street Journal, сотрудники ФБР посещали Рассел для того, чтобы взять у нее анализ ДНК.

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Как сообщает издание, ранее на осколках одной из разорвавшихся бомб были обнаружены следы женской ДНК, однако, по мнению следователей, это еще не значит, что к теракту была причастна женщина.

Напомним, что Царнаева остались жена и трехлетняя дочь, которые проживают в США. По данным британской газеты Daily Mail, 24-летняя Кэтрин Рассел приняла ислам, чтобы стать супругой Царнаева. Адвокаты Кэтрин ранее сообщали, что она оказывает содействие властям в расследовании обстоятельств теракта.

Ранее "Главред" сообщал, что братья Тамерлан и Джохар Царнаевы подозреваются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 280 были ранены. Джохар был задержан 20 апреля, ему предъявлены обвинения. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

Фото: myfox8.com