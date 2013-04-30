Израиль пригрозил Ирану войной: не допустит создания ядерной бомбы

И.о. министра иностранных дел Израиля Зеэв Элькин заявил, что если Иран не остановится на пути к созданию ядерной бомбы, то возможны все варианты, включая военный, сообщает "Сегодня".

По словам дипломата, процесс создания ядерной бомбы состоит из нескольких этапов. "Самый сложный и самый важный из них — обогащение урана до уровня 20%. Когда у какой-то страны оказывается достаточное количество 20-процентного урана, его обогащение до уровня, необходимого для создания ядерной боеголовки, может произойти в течении нескольких недель. Остается только создать ракетоноситель и боеголовку. Это непросто технологически, но это микропроцесс, который невозможно обнаружить", - рассказал Элькин.

"Второе, что нужно понимать: ведущие страны Ближнего Востока не позволят Ирану быть единственной ядерной страной в регионе. Все уже готово, чтобы у Саудовской Аравии появилось ядерное оружие, и оно окажется у суннитского исламского государства, в недрах которого появилась "Аль-Каида". И Турция не будет согласна с таким преимуществом Тегерана. Тем самым мы окажемся в ситуации ядерного Ближнего Востока. А это создаст взрывоопасную обстановку во всем мире", - считает глава МИД Израиля.

"Единственный шанс остановить Иран на пути к ядерной бомбе — на стадии обогащения урана до 20%. Мы, как и все международное сообщество, предпочитаем это сделать мирным путем. Путем давления, санкций... Но это не дает результатов. Единственный шанс, на наш взгляд, — если Иран будет понимать, что если он не остановится, то возможны все варианты, включая военный. В 2003 году иранцы испугались, что Буш-младший может атаковать их, а не Ирак. Тогда они на год приостановили ядерную программу", - подчеркнул Элькин.

Ранее "Главред" сообщал, что верховный правитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи принял решение не переходить в ядерных разработках границ, установленных Израилем.