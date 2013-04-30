Адвокатом Царнаева стала специалист по смертной казни

В состав защиты 19-летнего Джохара Царнаева, обвиняемого в организации теракта в Бостоне, вошла известный адвокат, специалист по вопросам смертной казни Джуди Кларк.

Об этом со ссылкой на Boston Globe сообщает РИА Новости.

По данным издания, такое решение принято судьей Марианн Боулер, чтобы "обеспечить подсудимому достаточное представительство на процессе".

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Кларк участвовала в ряде резонансных дел, добиваясь для своих клиентов пожизненного заключения вместо смертной казни. В частности, при ее участии пожизненный срок получил Джаред Лофнер, в январе 2011 года убивший шесть человек и ранивший 13, включая члена палаты представителей конгресса США Габриэль Гиффордс.

Царнаев обвиняется в применении оружия массового поражения, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Ранее "Главред" сообщал, что братья Тамерлан и Джохар Царнаевы подозреваются в организации теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли три человека, более 280 были ранены. Джохар был задержан 20 апреля, ему предъявлены обвинения. Тамерлан 19 апреля скончался от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

фото: heavy.com