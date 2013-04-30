Сегодня в Нидерландах появится новый король

Во вторник, 30 апреля, королева Нидерландов Беатрикс во время торжественной церемонии передаст королевский престол своему старшему сыну Виллему-Александру.

Об этом со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает РИА Новости.

Напомним, что об отречении Беатрикс от престола в пользу сына было объявлено 28 января. В последний день апреля королева, как ожидается, официально передаст трон 46-летнему Виллему-Александру, который станет первым за 123 года мужчиной на монаршем престоле Нидерландов.

Виллем‑Александр Клаус Георг Фердинанд, принц Оранский, родился 27 апреля 1967 года в Утрехте. Он первый ребенок принцессы (будущей королевы) Беатрикс и принца Клауса. После коронации Беатрикс — его матери — 30 апреля 1980 года получил титул принца Оранского.

Он и два его брата, принц Йохан Фризо (1968) и принц Константин (1969), выросли в замке Дракенстайн (Drakensteyn).

Виллем‑Александр учился в средней школе Баарна, затем там же в лицее. В 1981 году переехал в Гаагу, где учился в Первом Открытом Христианском лицее. Позже Виллем‑Александр проходил службу в Королевских Морских Силах Голландии.

В 1993 году принц Виллем-Александр окончил Лейденский университет, где изучал историю.

Принц Оранский представляет Королевский Дом на официальных мероприятиях в Нидерландах и за рубежом. С 18 лет является членом Государственного совета Нидерландов (Raad van State).

28 января 2013 года королева Нидерландов Беатрикс заявила, что отрекается от престола в пользу своего старшего сына принца Оранского-Нассау Виллема-Александра.

Принц был членом наблюдательного совета De Nederlandsche Bank (1998‑2010) и Попечительского совета Музея Креллер‑Мюллер (1999‑2010). С 2002 года занимает должность председателя Фонда исторических коллекций дома Оранских-Нассау.

В 1998 году по его инициативе было создано Глобальное водное партнерство. В марте 2000 года он стал председателем Второго Всемирного водного форума в Гааге. Является главой консультативного совета по воде и санитарии Генерального секретаря ООН (UNSGAB).

Принц имеет офицерские воинские звания Королевских Сухопутных войск, ВМФ и ВВС Нидерландов. Увлекается авиацией. В 1985 году получил патент частного пилота второго класса, а в 1987 году лицензию пилота.

Участвовал в добровольческих операциях Африканского медицинского и исследовательского фонда (AMREF) и Службы охраны дикой природы Кении.

Принц Виллем-Александр увлекается спортом, с 1986 по 1992 он участвовал в Нью‑Йоркском марафоне. В 1995-1998 годы курировал деятельность Олимпийского комитета Нидерландов. С 1989 года — член Международного олимпийского комитета.