Убийце полковника Буданова грозит 16 лет тюрьмы

Прокурор попросил Мосгорсуд приговорить Юсупа Темерханова, которого присяжные минувшей ночью признали виновным в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова, к 16 годам лишения свободы.

По мнению гособвинения, отбывать наказание он должен в колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

В июле 2003 года решением военного суда полковник был признан виновным в превышении должностных полномочий, похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к десяти годам колонии строгого режима с лишением воинского звания и госнаград. Прошение Буданова об условно-досрочном освобождении было удовлетворено, и в январе 2009 года его выпустили из колонии.

Ранее "Главред" сообщал, что Буданов был убит в июне 2011 года, когда выходил из нотариальной конторы, расположенной на Комсомольском проспекте. По информации следователей, обвиняемый в совершении этого преступления Темерханов выстрелил в него из пистолета восемь раз. Как считает следствие, Темерханов, видимо, таким образом отомстил за убийство своего отца в 2000 году в Чечне. Выбор молодого человека пал на Буданова — фигуранта одного из самых громких судебных процессов о преступлениях российских военных в Чечне.

фото: rutv.ru